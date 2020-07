BORSA CINESE +1,5% Terzo rialzo e nuovi top da febbraio 2018

Gli ETF specializzati sulla borsa cinese sono intorno alla parità da inizio 2020

La borsa cinese ha avviato il terzo trimestre con un vigore straordinario. Il +2% di oggi, terzo rialzo consecutivo, spinge i valori sui nuovi massimi dal febbraio 2018.

La performance da inizio anno migliora a un +4% espressa in euro. Solo il Nasdaq, nel resto del mondo, registra una performance positiva da inizio gennaio.

In base agli ultimi dati, emerge che la ripresa delle attività si dimostra più rapida del previsto. Passa quindi in secondo piano la nuova controversa legge sulla sicurezza, voluta dalla Cina nei confronti di Hong Kong che ha convinto gli Stati Uniti ad approvare nuove sanzioni nei confronti degli interessi cinesi nell'ex colonia britannica. Le misure, che dovranno però essere sottoposte alla firma del presidente Donald Trump, prevedono una ulteriore stretta dopo che gli Usa hanno già cancellato lo status speciale di Hong Kong, fermando l'export per la difesa e quello di prodotti ad alta tecnologia.

Dall'entrata in vigore della legge sulla sicurezza almeno 370 persone sono state arrestate e potrebbero essere accusate di reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere, punibili con l'ergastolo. Ma nonostante il divieto della polizia alle manifestazioni (ufficialmente giustificate dal coronavirus) in migliaia sono scesi a protestare per le strade.

Analisi tecnica.

L'indice CSI 300 (oggi 4.330 punti) ha confermato i segnali di spinta arrivati a inizio settimana con la rottura dell'importante resistenza in area 4.220 punti. Aumenta pertanto la probabilità di assistere in tempi brevi a un allungo in direzione dei massimi del 2018 in area 4.400 punti. Oltre tale livello, si aprirebbero ulteriori importanti spazi di rialzo con target verso area 5mila punti (upside +15% circa).

Operatività. La tendenza rialzista è in fase di accelerazione e rafforza la nostra visione positiva di lungo periodo. Per trading si può prendere profitto verso 4.400 punti. Pronti a rientrare raddoppiando la posizione alla prima chiusura sopra 4.400 punti per target 5mila.

I prodotti che investono sulla borsa cinese registrano ottime performance da inizio anno se confrontate con quelle del panorama borsistico. Tra le opportunità offerte dalla Borsa di Milano segnaliamo i seguenti tre ETF:

Franklin Ftse China Ucits Etf - Usd (Acc)

Isin: IE00BHZRR147

[FLXC.MI]

Da inizio anno: +4,0%.

L'ETF investe in azioni a grande e media capitalizzazione in Cina e cerca di replicare il rendimento dell'indice FTSE China 30/18 Capped.

L'indice ha un'ampia copertura delle classi di azioni cinesi, tra cui le azioni A, B, H, N; le azioni Red, P, S Chips. I componenti di tipologia A

sono disponibili per gli investitori internazionali attraverso il Northbound China Stock Connect Scheme. Il peso dei singoli componenti viene ponderato tenendo conto del flottante e delle restrizioni applicate agli investitori stranieri. E' rivisto semestralmente.

Replica fisica. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione EURO. Non distribuisce dividendi. Costi di gestione 0,19% annuo, il più comveniente tra i 13 prodotti specializzati quotati a Piazza Affari. Leggi il documento KID.



Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice FTSE China 30/18 Capped rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa cinese. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%.



La segmentazione settoriale vede al primo posto Consumer Services 26%, Financials 25%, Tech 21%. I primi dieci titoli presenti in ordine di peso sono:





Icbccs Wisdomtree S&P China500 UCITS

Isin LU1440654330

[WTCHIN.MI]

Da inizio 2020: +2,50%.

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P China 500, espresso in Dollari USA, che comprende oltre 500 tra le società a maggior capitalizzazione e a maggiore liquidità della Borsa cinese con ampio spettro settoriale. Distribuisce un dividendo annuale. Valuta di denominazione USD. Spesa corrente annua 0,75%. Leggi il documento KID.



X-TRACKERS CSI300 UCITS

Isin LU0779800910

[XCHA.MI]

Da inizio 2020: +4,90%

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice CSI 300, indice che riflette l'andamento delle azioni di 300 società quotate sulla Borsa Valori di Shangai e sulla Borsa Valori di Shenzhen (Azioni Cina A). Non distribuisce un dividendo. Spesa corrente annua 0,50%. Valuta di denominazione: USD. Leggi il documento KID.



