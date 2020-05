BORSA BRASILE - La 'Finanziaria di guerra' non convince i mercati. L'Analisi Tecnica di Websim

FATTO

La Borsa del Brasile ieri sera ha chiuso in ribasso dell'1,2% (-3,6% in Euro tenendo conto della contemporanea svalutazione del Real) e si è mossa in controtendenza rispetto alla gran parte delle borse mondiali all’indomani dell’approvazione di una legge che destina oltre 100 miliardi di dollari di aiuti agli Stati ed alle municipalità, già in affanno finanziario prima dello scoppio della pandemia.

L’indice Bovespa di San Paolo, perde da inizio anno il 32%, una perdita che si amplia a -53% in Euro considerando che il Real ieri ha toccato il nuovo minimo storico contro Dollaro Usa e Euro.

La "Finanziaria di guerra" varata ieri dal governo Bolsonaro, con una schiacciante maggioranza dal Congresso, pare sia passata sopra la testa del ministro dell’Economia, l’ex banchiere Paulo Roberto Guedes, dato a questo punto in uscita dall’esecutivo. Il presidente Jair Bolsonaro è dovuto intervenire stanotte per ribadire che Guedes non è stato ridimensionato e continua ad avere in mano la politica economica del Brasile.

Nel Paese, soprattutto nella parte più povera del Nord Est, le cifre del contagio sono ogni giorno più preoccupanti. Sono 610 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime è di 9.146. I nuovi contagi sono 9.888, per un totale di 135.106.

Il Brasile è una delle economie emergenti più importanti, il peso della sua Borsa sull'indice MSCI Emerging Markets è intorno al 7%. Il prodotto interno lordo (PIL) valeva 2.020 miliardi di dollari nel 2019, secondo i dati ufficiali della Banca Mondiale e rappresenta circa l'1,67% dell'economia mondiale.

In prospettiva, la ripresa del prezzo del greggio e la moderata correzione del dollaro avviata da qualche giorno dovrebbero favorire un parziale recupero, sempre che la pandemia non sfugga di mano alle autorità di governo.

La produzione di greggio ha superato il miliardo di barili nel 2019, secondo quanto riferito dall’Agenzia Nazionale del Petrolio, Gas Naturale e Biocombustibile (ANP), in aumento del 7,78%. Anche la produzione di gas naturale è aumentata: 44.724 milioni di metri cubi, il 9,46% in più rispetto al 2018. Nel giro di 10 anni, il Brasile potrebbe diventare uno dei leader mondiali della produzione di petrolio, secondo l'opinione di Felipe Kury, direttore dell'ANP.

EFFETTO

Quadro grafico della Borsa. Per effetto della crisi scatenata dal coronavirus, l'indice BOVESPA (ieri 78.118 punti) ha più che dimezzato il valore da inizio anno e registra una delle peggiori performance tra le borse mondiali. Ai fini della ricostruzione del quadro di lungo periodo, sarebbe importante terminare il mese di maggio sopra area 72.500 punti, soglia discriminante di enorme valenza pluriennale come si vede dal grafico. Segnali di forza si vedrebbero solo con il ritorno stabile sopra 90mila punti.



Bovespa Lungo Periodo





Operatività. Si può cominciare a costruire una posizione di lungo periodo sulla Borsa brasiliana, approfittando dello scenario depresso. Incrementare la posizione al primo segnale di forza dato dal superamento di area 90mila punti. Stoppare tutto in caso di discesa sotto 70mila punti.



Per investire sul Brasile con la massima diversificazione è disponibile a Piazza Affari il seguente ETF:

Franklin Ftse Brazil Ucits - Usd (Acc)

Isin: IE00BHZRQY00

[FLXB.MI]

Da inizio anno: -49%



L'ETF investe in azioni di grande e media capitalizzazione in Brasile e mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice FTSE Brazil 30/18 Capped. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione EURO. Costi di gestione 0,19% competitivi, gli altri quattro ETF specializzati sul Brasile quotati a Milano hanno costi che vanno dallo 0,55% allo 0,74% all'anno. Leggi il documento KID.



Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice Capped FTSE Brazil 30/18 rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa brasiliana. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%.

La segmentazione settoriale vede al primo posto Financials 32%, seguiti da Materie di base 15%, Oil 13%, Consumer 13%. I primi dieci titoli presenti sono in ordine di peso:

