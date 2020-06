BORSA BRASILE - La banca centrale anticipa altri stimoli

La banca centrale del Brasile è pronta a tagliare ulteriormente i tassi di interesse, portati ieri al minimo di sempre a 2,25%, essendo venuto meno quel che per decenni è stato il nemico numero uno della prima economia dell’America Latina, l’inflazione.

Nel comunicato di stanotte, che annuncia la riduzione di 75 punti base del Selic (tasso di riferimento), il comitato di politica monetaria Copocom conferma che c’è bisogno di andare avanti con gli stimoli per far fronte ad una contrazione dell’economia che quest’anno, secondo le previsioni della World Bank, sarà dell’8%, evento mai visto nella storia.

Gli spazi di manovra, dopo otto ribassi consecutivi dei assi in meno di un anno, ci sono ancora, ma nel comunicato, la banca centrale avverte che sono “residuali”. BNP Paribas si aspetta un altro taglio dei tassi di 25 punti base, o meno probabilmente, di 50 punti base.



Il basso costo del denaro è vitale in questo momento di difficoltà del paese, diventato una delle aree del pianeta più colpite dalla Covid 19, ieri si sono registrati 34.918 contagi, il dato peggiore dall’inizio della pandemia, per un totale di 923.189 infezioni. I morti per Covid finora sono 45.241.

I tassi d’interesse bassi daranno sollievo alle sei milioni di piccole imprese che negli ultimi due mesi hanno chiesto credito d’emergenza alle banche.

La Borsa del Brasile (Bovespa oggi +0,5%, 95.564 punti) ha ridotto la perdita da inizio anno a -37% (in euro) grazie al forte rimbalzo dai minimi dell'anno, ma è ancora tra le peggiori al mondo, anche perchè la politica del taglio dei tassi ha indebolito il Real brasiliano, reduce da un calo del 10% circa nelle ultime cinque sedute.

Quadro grafico della Borsa. Le ultime settimane di spinta hanno rafforzato il quadro di breve. Il ritorno stabile sopra 90mila punti ripropone la prospettiva di un ritorno verso l'area dei massimi dell'anno a 120mila punti. In area 95mila c'è uno scoglio intermedio collocato a ridosso della trendline evidenziata nell'immagine, dove la tendenza sembra aver avviato una pausa di assestamento.



Bovespa Lungo Periodo





Operatività. Si può costruire una posizione di lungo periodo sulla Borsa brasiliana, approfittando preferibilmente delle sedute negative o della debolezza del Real. Sfruttare i pull back verso 90mila punti per comprare. Primo target verso 100mila punti. Target finale 120mila punti. Stoppare tutto in caso di discesa sotto 83mila punti.



Per investire sul Brasile con la massima diversificazione è disponibile a Piazza Affari il seguente ETF:

Franklin Ftse Brazil Ucits - Usd (Acc)

Isin: IE00BHZRQY00

[FLXB.MI]

Da inizio anno: -37,00%



L'ETF investe in azioni di grande e media capitalizzazione in Brasile e mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice FTSE Brazil 30/18 Capped. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione EURO. Costi di gestione 0,19% competitivi, gli altri quattro ETF specializzati sul Brasile quotati a Milano hanno costi che vanno dallo 0,55% allo 0,74% all'anno. Leggi il documento KID.



Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice Capped FTSE Brazil 30/18 rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa brasiliana. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%.

La segmentazione settoriale vede al primo posto Financials 32%, seguiti da Materie di base 15%, Oil 13%, Consumer 13%. I primi dieci titoli presenti sono in ordine di peso:

