BITCOIN&BLOCKCHAIN - Sono nei piani quinquennali della Cina

Il presidente Xi Jinping annuncia maxi investimenti nella tecnologia del libro mastro digitale

Il Bitcoin sta tentando l’allungo oltre quota 10.000 dollari e le società cinesi del settore blockchain si sono involate in Borsa stanotte, dopo che il presidente della Cina, Xi Jinping, ha annunciato l’intenzione del governo di sostenere lo sviluppo della tecnologia legata alle cripto valute.



Sinodata e Insigma Technology, solo per citarne due, tra quelle quotate a Shanghai, hanno guadagnato oltre il 10%. Circa sessanta aziende, tra cui alcune con deboli connessione alla blockchain, sono state sospese per eccesso di rialzo.



La dichiarazione del numero uno di Pechino arriva alla vigilia di una importante assise delle istituzioni di governo della Cina, per cui gli investimenti in questo ambito potrebbero essere inseriti nei programmi quinquennali di sviluppo dell’economia. Sempre nelle ultime ore, il responsabile dell’area blockchain della Banca Popolare della Cina, Li Wei, ha confermato l’interesse della banca centrale per la tecnologia del libro mastro digitale, decisiva nella gestione del controllo dei rischi e del flusso dei prestiti. Esperimenti pilota sono destinati ad essere avviati nelle aree più dinamiche del Paese.



La discesa in campo ufficiale della seconda potenza economica del mondo, ha riportato l’attenzione sul mondo parallelo al pianeta blockchain, quello delle cripto valute. Da giovedì scorso, il Bitcoin guadagna il 25% a 9.400 dollari, dopo aver toccato un massimo di periodo di 9.930 dollari.



In questo contesto, non sorprende che sempre più soggetti europei ed italiani, in ambito finanziario, si aprano alle criptovalute.

Opstart, il portale di equity crowdfunding, esce oggi con questo annuncio: “da ora è possibile investire in progetti innovativi utilizzando Bitcoin - la valuta virtuale che può essere usata per pagamenti online ma che può anche essere trasformata in valuta reale - in alternativa ai metodi di pagamento tradizionali”.

Questo il commento dell'a.d. Giovanpaolo Arioldi: “Siamo felici di soddisfare le esigenze degli investitori permettendo il pagamento anche in criptovaluta, un sistema sempre più diffuso nell'ambito del fintech”. Opstart avrà modo di far conoscere la sua nuova iniziativa nel corso di "Fee only 2019", evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la blockchain invece, parte domani a Milano la seconda edizione del Blockchain Forum Italia, l’unica fiera italiana dedicata al settore. Nella prima edizione ci sono stati oltre 30 espositori da tutto il mondo, più di 400 imprenditori del comparto Fintech ed industriale. BlockchainItalia.io, azienda promotrice dell’evento, ha portato a 2000 metri quadri lo spazio espositivo.

Nel comunicato si legge che la “manifestazione avrà il suo culmine sul main stage dove si avranno gli interventi delle principali istituzioni europee, nazionali”. A chiudere la kermesse ci penserà Italia4Blockchain, prima associazione in Italia e socio fondatore di INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications) a livello europeo che premierà le eccellenze del settore e fisserà i traguardi per la crescita del comparto blockchain.



