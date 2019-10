BIO-ON -50% nel preborsa. GDF esegue arresti tra i manager e sequestra beni per 150 milioni

Ieri annunciato il nuovo Nomad: Baldi Finance

Bio-on [ON.MI] sotto i riflettori. Il titolo non riesce a fare prezzo in apertura. Il teorico di 5,21 euro anticipa un crollo in ribasso del 50% rispetto alla chiusura di ieri a 10,42 euro.

Il titolo è sospeso dalle contrattazioni in attesa di un comunicato.

Negli ultimi 12 mesi -80%.

Nel corso di una operazione denominata “Plastic Bubbles” il Comando provinciale della Guardia di Finanza, su impulso della Procura di Bologna, sta eseguendo alcuni arresti e procedendo al sequestro di beni per 150 milioni di euro. Nelllo stesso tempo sono scattate innumerevoli perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio.

La società è stata accusata di falso in bilancio oltre che di manipolazione del mercato.

Bio-on ieri ha comunicato di aver deliberato la nomina di Baldi Finance quale Nominated Adviser (NOMAD) che con decorrenza 29 ottobre 2019 subentrerà ad Envent Capital Markets. Un compito da subito molto complicato.



