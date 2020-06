BANCA SISTEMA +5,5% Rinnovo del Patto Parasociale

l nuovo Patto entrerà in vigore il 2 luglio e durerà fino al 1 luglio 2022

Banca Sistema [BSTA.MI] è in rialzo del 5,5% a 1,422 euro.

I soci Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (SGBS), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Sicilia hanno rinnovato il Patto Parasociale in scadenza il prossimo 1 luglio. Il nuovo Patto entrerà in vigore il 2 luglio e durerà fino al 1 luglio 2022.



Al Patto risultano conferite azioni corrispondenti al 38,41% del capitale sociale di Banca Sistema.



