BANCA SISTEMA +1,5% Il factoring supera 1,5 miliardi di volumi da inizio anno

La società sottolinea che, anche che nei mesi del lock-down ha continuato a garantire la piena operatività di tutti i settori del gruppo...

Banca Sistema [BSTA.MI] è in rialzo dell'1,5% a 1,788 euro, nuovo massimo da inizio marzo.

La società, da inizio anno alla metà luglio 2020, ha superato il miliardo e mezzo di volumi factoring, confermandosi quale primario operatore in Italia nel settore e continuando a sostenere le imprese.



Il segmento dei crediti fiscali continua a contribuire al consolidamento del business, con la nuova piattaforma BS IVA e la conferma dello Split Payment.



Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema, ha commentato: “Banca Sistema ha dimostrato nei fatti la sua resilienza continuando a sostenere l’economia reale stando al fianco, in particolare, delle imprese fornitrici della PA. Il factoring si è confermato lo strumento ideale sia per le piccole e medie imprese, sia per le grandi imprese come le multinazionali. Banca Sistema ha inoltre proseguito il consolidamento del business nel segmento dei crediti fiscali, IVA e IRES, dotandosi anche dell’innovativa piattaforma di finanziamento BS IVA a disposizione dei nostri clienti e del sistema imprenditoriale italiano.”



