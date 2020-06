BANCA IFIS - Rinnova la partnership con Veneto Sviluppo

L’obiettivo è quello di sostenere le PMI colpite dall’epidemia Covid-19

Banca Ifis [IF.MI], attiva nel settore della finanza alle imprese e nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati, potrebbe muoversi in Borsa.

Banca Ifis ha sottoscritto un nuovo accordo con la finanziaria Veneto Sviluppo. L’obiettivo è quello di sostenere le PMI del territorio che sono state danneggiate dall’epidemia da Covid-19. La partnership, sostenuta dalla Regione Veneto, delinea una nuova opportunità di accesso al credito a favore delle imprese di piccole dimensioni in difficoltà nell’affrontare la ripresa dell’attività.



“Vogliamo dare una risposta immediata al sistema produttivo veneto. Siamo la banca del territorio e faremo tutto ciò che serve per sostenere l’economia e le imprese di questa regione. Rinnoviamo la partnership con Veneto Sviluppo, con cui abbiamo da tempo una solida collaborazione”, spiega Luciano Colombini, amministratore delegato di Banca Ifis.



Si ricorda che Banca Ifis ha effettuato diverse attività per contrastare gli effetti dannosi della pandemia, a cominciare dalla piena adesione ai decreti ministeriali Cura Italia e Liquidità, con oltre 18 mila richieste di moratoria approvate. Si tratta di linee di credito agevolate e create ad hoc per le aziende clienti che hanno convertito o potenziato parte delle loro linee di lavorazione per produrre materiale tecnico e sanitario legato all’emergenza; concessione di liquidità alle farmacie in caso di chiusura dell’attività per Covid-19, nonché soluzioni di leasing e noleggio per agevolare la ripartenza delle aziende nella Fase 2. In particolare: leasing o noleggio di attrezzature per il monitoraggio della temperatura, come i termoscanner, o per il monitoraggio/filtro dell’aria.

