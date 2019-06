BANCA IFIS -3% Nuova partnership con la Banca Europea degli Investimenti

Banca Ifis [IF.MI], attiva nel settore della finanza alle imprese e nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati, arretra del 3% a 11,28 euro.

La società ha siglato una nuova partnership con la Banca Europea degli Investimenti, che ha per oggetto il finanziamento e il sostegno delle piccole e medie imprese italiane.



La Banca Europea e Banca Ifis stanzieranno 50 milioni ciascuna. Grazie all’accordo, l'istituto veneto potrà erogare prestiti alle aziende con durate e tassi interessi più vantaggiosi e commisurati ai loro progetti.



Le aziende interessate non devono superare, a livello consolidato, 250 dipendenti, e possono operare in tutti i settori produttivi, come agricoltura, artigianato, industria, servizi, turismo, commercio, trasporti, energia e ambiente.



I progetti finanziabili potranno riguardare investimenti materiali e immateriali, come l’acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, spese per la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e la tutela dell’ambiente.