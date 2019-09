BANCA IFIS +0,5% Cambio al vertice

Banca Ifis [IF.MI], attiva nel settore della finanza alle imprese e nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati, è in rialzo dello 0,5% a 14,70 euro.

Cambio ai vertici dell’istituto Veneto. Dal 9 settembre Riccardo Sigaudo assumerà il ruolo di Head of Transaction, mentre Francesco De Marco sarà il responsabile del Workout Management nella partecipata Ifis Npl.



Laureato in economia presso l’Università degli Studi Milano Bicocca, Sigaudo ha maturato esperienze manageriali presso primari istituti di credito. Lavora presso Banca Ifis da due anni.



De Marco si è laureato in economia presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. In precedenza, ha lavorato per diverse banca, fino ad approdare, nel 2012, a Banca Ifis.