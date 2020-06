Appuntamenti di venerdì 12 giugno 2020

Il dettaglio delle news di oggi in Italia e nel mondo

DATI MACROECONOMICI



ITALIA



Istat, mercato del lavoro trim1 (10,00).



FRANCIA



Prezzi al consumo finali maggio (8,45) - attesa dato nazionale e dato armonizzato zero m/m; 0,2 a/a.



PORTOGALLO



Prezzi al consumo maggio (12,00).



SPAGNA



Prezzi al consumo finali maggio (9,00) - attesa dato nazionale zero m/m; -1,0% a/a; dato armonizzato zero m/m; -0,9% a/a.



ZONA EURO



Produzione industriale aprile (11,00) - attesa -20,0% m/m; -29,5% a/a.



USA



Prezzi import maggio (14,30) - attesa 0,6% m/m.



Prezzi export maggio (14,30) - attesa 0,6% m/m.



Stima fiducia consumatori Università Michigan giugno (16,00) - attesa 75,0.



BANCHE CENTRALI



EUROPA



Zona euro, interventi online supervisore BCE Enria a convegno "European CFO Network" organizzato da UniCredit Group (10,00) e a convegno annuale "European Financials Virtual Conference" organizzato da Goldman Sachs (14,00).



USA



Richmond, interventi presidente FED Richmond Barkin (16,00 e 19,00).



www.websim.it