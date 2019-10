Appuntamenti di martedì 22 ottobre 2019

Il dettaglio delle news di oggi in Italia e nel mondo

DATI MACROECONOMICI

USA

Vendite case esistenti settembre (16,00) - attesa 5,45 milioni; -0,7%.

Scorte prodotti petroliferi settimanali API.



ASTE DI TITOLI DI STATO

ITALIA

Tesoro termina offerta retail Btp Italia 8 anni indicizzato (possibile chiusura anticipata alle 13,30); offerta a investitori istituzionali il 23 ottobre (sola mattinata).

Tesoro annuncia quantitativi Ctz e Btpei in asta il 25 ottobre (possibile cancellazione asta indicizzati).



BANCHE CENTRALI

ITALIA

Banca d'Italia pubblica "Indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey): risultati per l'Italia" trim3 2019.



ASIA

Giappone, mercati chiusi "The Core Enthronement Ceremony".

