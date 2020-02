Appuntamenti di martedì 11 febbraio 2020

Il dettaglio delle news di oggi in Italia e nel mondo

DATI MACROECONOMICI

ITALIA

Istat, indicatori demografici 2019 (10,00).



GRAN BRETAGNA

Stima Pil trim4 (10,30) - attesa zero t/t; 0,8% a/a.

Produzione industriale dicembre (10,30) - attesa 0,3% m/m; -0,8% a/a.

Produzione manifatturiera dicembre (10,30) - attesa 0,5% m/m; -1,0% a/a.

Bilancia commerciale dicembre (10,30) - attesa -10 miliardi.



USA

Scorte settimanali prodotti petroliferi API (22,30).



CINA

Dato M2 gennaio (atteso fino al 17 febbraio) - attesa 8,6% a/a.



ASTE DI TITOLI DI STATO

Spagna, Tesoro offre titoli di Stato a 6 e 12 mesi.



BANCHE CENTRALI

ITALIA

Banca d'Italia pubblica dati sui depositi, impieghi, sofferenze bancarie di dicembre e sui titoli di Stato italiani detenuti da banche operanti in Italia a fine dicembre; "L'economia italiana in breve" di gennaio.