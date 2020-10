ALKEMY - Collabora con il Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti

La società è stata scelta per costruire una nuova identità digitale del Consiglio

Alkemy [ALKE.MI], società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, sotto i riflettori.

Alkemy è stata scelta dal Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti per costruire la sua nuova identità digitale.



Il Consiglio è un’associazione bilaterale indipendente, privata e no profit, nata per promuovere i rapporti tra Italia e Stati Uniti, che riunisce dirigenti, manager e professionisti del mondo della finanza, dell’industria, dell’economia e della scienza.



Nel corso della sua storia, ha visto come protagonisti personaggi come Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato di Pirelli e attuale Presidente onorario del Consiglio, e Sergio Marchionne di Fiat.



Alkemy ha introdotto una nuova strategia digitale, basata sul rinnovamento dell’interfaccia web del Consiglio unito a nuove modalità di interazione, comunicazione e partecipazione tra i membri.



Con la nuova piattaforma, tutti gli interessati potranno conoscere da vicino le principali attività del Consiglio, tenere traccia degli eventi, delle newsletter prodotte e dei webinar pubblici.



Inoltre, sono state implementate nuove funzionalità, che offrono la possibilità di accedere a contenuti riservati, creare meeting room e condividere messaggi diretti con gli altri membri.



