ABITAREIN - Salgono i prezzi delle case, anche in era Covid

Abitare In [ABIT.MI] è sviluppatore immobiliare attivo a Milano.

Nonostante l’epidemia, nell'ultimo anno i prezzi delle case in Italia sono cresciuti del +2,3%. È quanto afferma Idealista.it, sottolineando che si tratta del primo aumento dopo sette anni di ribassi. In media, il prezzo al metro quadro in Italia ammonta a 1.744 euro, e nell’ultimo trimestre ha presentato un aumento dello 0,6%



L’incremento, che si è verificato nella metà delle regioni italiane, vede la Lombardia in testa, con un +9,2%, seguita a distanza dall’Emilia Romagna, +3%, dal Lazio +2% circa.



Fra le città, sale sul podio Milano, con un aumento del +18%, seguita da Modena e Brescia con il 7% circa.



Una notizia positiva per Abitare In, che concentra le sue attività a Milano.





